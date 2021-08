Kasper Hjulmand får mangfoldighedspris

UEFA sagde fra med argumentet om ikke at blande sport og politik. Og det var på den baggrund, at Kasper Hjulmand demonstrerede sin støtte til tiltaget og den internationale LGBT+ kamp.

Ask Ulrich Petersen, der er forperson i LGBT+ Danmarks bestyrelse, siger om prisen til Hjulmand.

- Under sommerens internationale sportsbegivenhed udviste Kasper Hjulmand utvetydig opbakning til og forsvar for retten til at være, den man er. Som Hjulmand selv så korrekt formulerede det i et interview, er fodbold det største sociale fænomen i verden og har potentialet til at skabe positive, sociale forandringer, hedder det i motiveringen.

Hjulmand "glad og stolt"

Derfor mener Kasper Hjulmand også, at kampen for rettigheder og rummelighed så at sige har masser af ekstra spilletid.

- Jeg er glad og stolt over at modtage prisen, men det betyder endnu mere for mig, hvis det kan sætte fokus på de udfordringer, vi har, hjælpe og gøre en forskel, forklarer landstræneren.

Ud over prisen Årets Laks uddeler LGBT+ Danmark i år for første gang Arbejdslegatet Søhesten på 10.000 kr. Modtageren er den aktivistiske bevægelse Lev og Lad Leve som i år udgav bogen, "Stop Hadet Nu", med 1.000 eksempler på hadforbrydelser mod LGBTQI+ personer i Danmark.

Både Årets Laks og Arbejdslegatet Søhesten uddeles på Rådhuspladsen i København fredag 20. august kl. 13.00.