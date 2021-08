Politikere risikerer stor bødestraf for ulovlig beslutning

Torsdag aften besluttede et flertal i Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune at gennemføre årets anden grødeskæring – selvom forvaltningen i kommunen har gjort opmærksom på, at det er klart ulovligt.

Politikerne, der er med til at få opgaven gennemført, risikerer at få en bødestraf for beslutningen. Det fortæller Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.

- Vi har meget få sager på området, især på politikerne. Men vi snakker formentlig om en bødestraf, siger han.

Grødeskæring i Gudenåen er ulovligt grundet et EU-regulativ, der er sat i verden for at beskytte naturen. Politikerne ønsker dog at gennemføre grødeskæringen alligevel, da beboerne langs Gudenåen har været plaget af oversvømmelser.

Steen Bønsing fortæller, at han ikke ved, om det private firma, der udfører opgaven, kan sigtes, men at politikerne helt sikkert kan.

- Alle der medvirker til at få opgaven gennemført kan blive sigtet og får en plet på straffeattesten, siger han.

Sten Bønsing henviser til, at den mest sammenlignelige sag gav en bødestraf på 5000 kroner til den ansvarlige politiker.