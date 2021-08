Socialdemokratiet vil afsætte flere midler til pressede jordemødre

Familieordfører Camilla Fabricius (S) ser med stor alvor på de råb om hjælp, der kommer fra de danske fødegange, og hun og Socialdemokratiet vil tilføre flere penge.

Det siger hun i et interview med TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er ikke noget let fix, og det kommer til at tage tid. Det at skabe ordentlige arbejdsvilkår tager tid og tager ressourcer, så jeg kan ikke sige, at det er ordnet om tre måneder - det tror jeg ikke på. Jeg tror, det bliver et meget langt, sejt træk.

Torsdag fortalte TV2 ØSTJYLLAND om jordemoderstuderende Rikke Høgenhof Christensen, der allerede planlægger en hverdag som jordemoder på deltid. Hun forudser nemlig, at et fuldtidsjob på fødegangene vil være for hårdt.