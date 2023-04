Kapsejlads dropper udskældt stripshow

En topløs stripper sidder på skødet af en ung mandlig studerende, mens han smører hendes bryster grundigt ind i solcreme. Kort efter bliver han påført halsbånd og snor og trukket rundt på alle fire. Sådan var synet for de 30.000 mennesker, der sidste år i slutningen af april overværede Kapsejladsen 2022 i Universitetsparken i Aarhus – den traditionsrige ølstafet, hvor forskellige studenterforeninger dyster mod hinanden om æren og trofæet ’Det Gyldne Bækken’.

Men selvom der i år stadig vil være både nøgenløb og kampdruk, så er der ikke længere plads til striptease. Det skriver universitetsavisen Omnibus. I kølvandet på en klage over stripshowet har arrangørerne bag festlighederne i år besluttet at forbyde indslaget, der ellers traditionen tro har været en del af introduktionen til Kapsejladsen. Kan ikke stå inde for det Det er studenterforeningen Økonomisk Forening (ØF), der står bag det traditionsrige stripshow, som sidste år faldt en håndfuld studerende for brystet. Selvom klagen skabte debat, har det hidtil være ukendt hvorvidt stripshowet fremover ville have plads mellem de andre farverige indslag som nøgenløb, drukkonkurrence og slagsange med diverse vulgære rim og remser.

Arkivfoto. Den første kapsejlads blev afholdt i 1991 og universitetsstuderende fra forskellige studier dyster om æren og trofæet "Det gyldne bækken".

Men nu står det klart, at tilskuerne fremover må nøjes med nøgenløbet, hvis de vil se nogen smide tøjet. - Vi er ikke interesserede i at have en stripper til Kapsejladsen. Vi føler ikke, at vi kan stå inde for det, så det har ØF og deres støtteforening fået pænt besked på at lade være med i år, siger Anne Kirstine Andersen, en af arrangørerne bag dette års Kapsejlads, til Omnibus. De studerende bestemmer selv Stripshowet fik sidste år syv studerende til at gå sammen om en klage til ledelsen på Aarhus Universitet, ØF og institutleder ved Institut for Økonomi. - Det er fuldstændig upassende underholdning til et fællesarrangement og et udtryk for en sexistisk kultur, som vi ønsker at være foruden, skrev kvinderne blandt andet i klagen. Klagen blev også bragt i Aarhus Stiftstidende, hvor institutleder på Institut for Økonomi Niels Haldrup understregede, at det var op til de studerende selv, om de ønskede at hyre en stripper.

Arkivfoto. Et hold fejrer sejren ved kapsejlads i Universitetsparken i 2022. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Han opfordrede dog studenterforeningerne til at reflektere over deres valg af indslag, idet han mente at stripshowet var ”ude af trit med tidsånden”. Og den opfordring har de nye arrangører af Kapsejladsen tilsyneladende valgt at følge. - Vi spørger altid os selv om, hvilke værdier og traditioner vi gerne vil værne om. Og der er traditionen med stripperen bare ikke en tradition, vi synes hører til i 2023,” siger Lasse Juul Christensen, medarrangører af Kapsejladsen 2023 til Omnibus. Ingen strippere I kølvandet på klagen sidste år udtalte daværende formand for ØF Viktor Bentholm Elefsen til Berlingske, at foreningen ville tænke over, om der ville være en stripper ved næste arrangement. Det var blandt andet oppe at vende, om det i stedet skulle være en mand, flere køn, eller om de skulle have mere tøj på. Men nu har arrangørerne bag Kapsejladsen altså henstillet til, at der slet ikke skal være strippere – uanset køn og påklædning.

Hvad er Kapsejlads? Kapsejladsen finder sted en fredag sidst i april eller starten af maj i Universitetsparken i Aarhus.

Der deltager 14 udvalgte festforeninger og fredagsbarudvalg fra videregående uddannelser i og omkring Aarhus. Hver forening stiller med fem deltagere i kapsejladsen.

Siden 1997 har indmarchen med de deltagende hold været en fast del af Kapsejladsen. De dystende foreninger bruger måneder på at planlægge indmarcherne, der i historiens løb har budt på alt lige fra levende elefanter og dromedarer til storslåede teatermusicals. Kilde: Aarhus Universitet arrow-down

Aarhus Stiftstidende har forsøgt at spørge nuværende formand for Økonomisk Forening, Julie Pedersen, hvad hun synes om arrangørernes beslutning. - Det har jeg ikke lyst til at udtale mig om, siger formanden til Stiften. Om ØF trods forbuddet alligevel har tænkt sig at arrangere et stripshow, vil hun heller ikke udtale sig om. Årelang debat om sexistiske arrangementer Det er langt fra første gang, at der er debat om seksuelle undertoner til studenterarrangementer. Tilbage i 2014 stod flere studerende frem og klagede over sexistiske introarrangementer på statskundskabs-studiet på Københavns Universitet. Her skulle drengene blandt andet stille sig op på en ølkasse og fortælle, hvem af deres medstuderende de havde lyst til at have sex med, og hvordan akten skulle foregå. De skulle ligeledes igennem grænseoverskridende og "loge-lignende indvielsesritualer". I et andet ritual skulle drengene kæle for et grisehoved, hvor der blev skåret kød fra grisehovedet, som skulle placeres i de studerendes underbukser for at forhøje deres libido.

Cirka 30.000 mennesker er hvert år med i kapsejladsen.