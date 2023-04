Stripper skuffet over bandlysning

På de sociale medier er det faldet mange for brystet, at arrangørerne bag Kapsejladsen har besluttet, at den årelange tradition med stripshow er droppet. Vil man se nøgen hud, må tilskuerne nøjes med nøgenløbet. Stripper Jackie Diamond, der er artist ved Dansk Showservice, er meget ærgerlig over, at ingen strippere i år får lov til at optræde for de 30.000 tilskuere. - Jeg kan ikke forstå, at det skal være tabu at lave en super flot dans og smide tøjet. Det er super ærgerligt, at arrangørerne har så mange fordomme om striptease, at de går så vidt, at de bandlyser showet, siger Jackie Diamond.

Jackie Diamond har ikke selv optrådt til Kapsejladsen, men kunne godt tænke sig det - hvis det altså ikke var bandlyst. Foto: TV2 Østjylland

Det var universitetsavisen Omnibus, der tidligere på ugen kunne fortælle, at stripshowet er bandlyst, efter at syv kvindelige studerende sidste år klagede over indslaget, fordi de mente, det var sexistisk, blandt andet i et debatindlæg i Århus Stiftstidende. - Jeg synes, det er super-underligt. Der er nøgenløb, så man må gerne løbe og være nøgen, men man må ikke få lov til at danse og være nøgen. Og de syv ud af 30.000, der ikke gider at se strip, kunne jo bare vælge at kigge væk, siger Jackie Diamond. Hvorfor hører striptease overhovedet til et arrangement som Kapsejladsen? - Det kan høre til mange slags arrangementer, synes jeg. Det er et sjovt og festlig indslag, siger hun.

Der bliver bællet masser af øl til Kapsejladsen.

Nogle mener måske, at stripshow er udtryk for en sexistisk kultur? - Det synes jeg ikke, det er. Artisterne vælger selv det job, og de vælger selv at deltage og smide tøjet. Vi bruger super lang tid på at øve vores dans. Det handler ikke om, at vi skal være nøgne, det er bare en del af det. Men er tiden stadig til stripshow? Ja, bestemt. Tiden er mere til strip i dag, end den har været før i tiden, synes jeg. Nøgenhed er ikke noget, man skal skamme sig over.

Kønsforsker: Mange forskellige slags striptease Kønsforsker og lektor ved Roskilde Universitet Christian Groes fortæller, at bandlysningen af stripshowet sætter striptease i et dårligt lys. - Det er en måde at markere, at man ikke vil acceptere forestillinger, som kan ses som krænkende. Man er bange for de reaktioner, der kan komme, og så aflyser man, siger han.

Kønsforsker og lektor ved Roskilde Universitet Christian Groes fortæller, at at bandlysningen sætter striptease i et dårligt lys. Foto: TV2 Østjylland

Han fortæller, at striptease historisk ofte har været præget af en mandsdomineret, sexistisk kultur, men at der i dag findes mange forskellige typer striptease.

- Strip er noget, mange forbinder med mandehørm og en sexistisk holdning til kvinder, hvor kvinder ses som sexobjekter, der skal stille sig til rådighed for mænd. Men sådan er det ikke nødvendigvis i dag. Hvis det blev kaldt erotisk danseshow eller burlesque, ville det måske blive set på en anden måde, siger Christian Groes. - I stedet for at aflyse kunne man også have overvejet, hvad det er, der er problematisk ved stripshowet og undgået de elementer og hyret nogle progressive kræfter ind, der kunne fremme en mere interessant måde at skildre krop og seksualitet på, siger han.

Stripshowet plejer at være på programmet som opvarmning til selve kapsejladsen.

Arrangører: Strip passer ikke ind Anne Kirstine Andersen og Lasse Juul Christensen fra Festforeningen på medicinstudiet Umbilicus står bag Kapsejladsen 2023. De har ikke ønsket at stille op til interview, men fortæller i en mail, at de har valgt at droppe årets stripshow, fordi de mener, at det giver 'de bedste rammer'.

- Sidste år har bl.a. den i medierne omtalte klage gjort, at vi har taget stilling til, hvilke værdier og traditioner vi gerne vil værne om i forbindelse med Kapsejladsen. (...) Det er altså en afvejning af, hvad der skal til for at skabe den bedst mulige kapsejlads i år, skriver arrangørerne.

Er tiden løbet fra stripshows? - Nej, det mener vi bestemt ikke - og det i øvrigt heller ikke noget, vi overhovedet har lyst til at gøre os til dommere over. Vores beslutning handler blot om, at vi ikke mener, det passer til vores arrangement længere. I har druklege, nøgenløb og slagsange med vulgære rim og remser - hvorfor er et stripshow mere forkert? - Et stripshow er ikke mere forkert. Det er et element, som ikke passer lige så godt til Kapsejladsen som begivenhed. Kapsejladsen 2023 afvikles den 28. april.