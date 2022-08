Kaos på Smukfest i nat - måtte lukke flere udgange

Smukfest: Intet drømmescenarie

Smukfest har torsdag formiddag udsendt en pressemeddelelse, hvor man beklager nattens forløb.

Festivalen skriver specifikt om lukningen af flere udgange, at man er "meget bevidste om, at det ikke er noget drømmescenarie for en gæst, der gerne vil hjem i soveposen".

- Vi gør alt, hvad vi kan for, at publikum skal have en fed oplevelse her hos os – fra de ankommer og til de tager hjem. Og det er ikke fedt at stå og glo i Sherwood klokken 2.00, men når vi lukker en udgang midlertidigt, så er det for at bevare en sikker buskørsel så længe som muligt, forklarer Thomas Rydahl, der er sikkerhedschef på Smukfest.

Festivalen i Skanderborg fortsætter torsdag og varer indtil søndag.