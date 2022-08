Campingvogn brændt helt ned på Smukfest

Vakse borgere

Campingvognen stod egentligt på et område med mange andre campingvogne, men nogle vakse borgere havde trukket den fri, så der ikke var fare for at branden ville sprede sig til andre campingvogne.

- Den var serveret på et fad til os, da vi kommer frem, så branden er hurtigt slukket, og det endte med at være ganske udramatisk, fortæller operationschefen.