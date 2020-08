Kan jeg få en bøde for ikke at have mundbind på?

- Vores vurdering er, at et godt stofmundbind er bedre end intet mundbind, hvis man skal have bugt med den her epidemi, sagde Søren Brostrøm på pressemødet.

Dermed har Sundhedsstyrelsen altså skiftet holdning til, hvorvidt mundbind af stof er acceptable eller ej.

Fredag, da styrelsen meddelte, at de nu anbefaler brug af mundbind i al offentlig transport, hvor det ikke er muligt at holde den fornødne afstand, lød det omvendt, at stofmundbind ikke gjaldt.