Jyske Bank vil skille sig af med op mod 200 medarbejdere og nedlægge hver femte filial

Jyske Bank, der har hovedsæde i Silkeborg, skal henover det næste år skille sig af med 150-200 fuldtidsansatte. Samtidig vil banken nedlægge hver femte filial.

Det fremgår af bankens halvårsregnskab, der tirsdag er blevet offentliggjort.

Læs også Børnehus sender 45 børn i isolation

Banken skriver, at de færre medarbejdere skyldes den økonomiske situation og teknologiske udvikling. På grund af krisen har flere kunder klaret deres bankforretninger digitalt, og samtidig er det danske samfund blevet mere kontantløst, lyder det fra banken.

Jyske Bank regner med, at et tilstrækkeligt antal medarbejdere selv siger op i løbet af det kommende år, således at banken ikke behøver at fyre nogen. Der er i dag godt 3400 medarbejdere i Jyske Bank-koncernen.

Årsagen til, at cirka 20 af bankens knap 100 filialer skal lukkes, er "ændret kundeadfærd", skriver Jyske Bank selv.

Fra minus til plus

I halvårsregnskabet kan man læse, at Jyske Bank har vendt et større underskud i første kvartal af 2020 til et lige så stort overskud i de næste tre måneder.

Læs også Flere unge får corona: Tænker ikke på håndsprit og afstand

Efter at være kommet ud af første kvartal med minus 780 millioner kroner, har Jyske Bank således tjent 862 millioner kroner i andet kvartal.

Dermed ender det samlede resultat for årets første seks måneder på 82 millioner kroner i plus for Jyske Bank, der i samme periode sidste år tjente mere end en milliard kroner.

- Resultatet for 1. halvår 2020 er præget af COVID-19-udbruddets indvirkning på nedskrivninger, udtaler bankens ordførerende direktør Anders Dam i halvårsregnskabet.

Læs også Nyt søbad er åbnet: Handicappede ingen adgang

I regnskabet oplyser banken, at det negative resultat særligt skyldes "markedsuro" som følge af coronaudbruddet.

Samtidig har Jyske Bank hensat et større beløb - mere end en milliard kroner - til nedskrivninger og tab på udlån som følge af coronakrisen.