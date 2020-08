Flere unge får corona: Tænker ikke på håndsprit og afstand

Østre Søbad blev i går fredag et hotspot for COVID-19. Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

På en varm sommerdag som i går kan det være svært at tænke på håndsprit, forsamlingsforbud og corona-afstand. Især når man er ung, lige har fået weekend, og solen skinner. Noget kunne hvert fald tyde på, at retningslinjerne er gået glemmebogen for de unge, når man ser statistikken for corona-smittede.

De seneste fire uger har 21,5 procent af alle smittede været unge mellem 20 - 29 år, og af de 10 - 19-årige har 14,1 procent haft COVID-19 indenfor de sidste fire uger. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

I Midt- og Vestjylland er det Silkeborg, der har været hårdest ramt. Her er Østre Søbad blevet til et såkaldt hotspot, så politiet kan rydde området, hvis der kommer for mange mennesker. Ved netop dette badested er det mest de unge, der forsamler sig, og hvis man spørger dem, så har det gode vejr skubbet corona-rådene til side.

- Efter temperaturen er steget, så tænker man mere på sommeren, siger gymnasieeleven Rasmus Christensen.

Samtidig har sommerferien gjort, at de unge mødes i stor stil, og alene samværet med vennerne, har også haft en effekt.

- Det ligger lidt i baghovedet, men man tænker ikke så meget på det. Man er lidt overgearet, og så møder man sine venner og bliver lidt hyper over det, fortæller skoleeleven Emilie Bock fra Virklund.

Byen lukker - privaten åbner

Mens diskoteker har været lukkede siden marts, har de unge været fundet alternativer, når de skulle holde fest. Mange er mødtes i fri med en medbragt højtaler og en six-pack under armen, og ellers er det foregået i private hjem.

- Når byen lukker kl. 00, så tager man den videre til privatfester og fortsætter derfra, fortæller Mike Thomsen, der er kundekonsulent.

Det er her, det går galt, mener eleven Jonas Hammelsvang fra Viborg.

- Det ender typisk ud i, at der så er en god flok, der samles og ikke kan holde den nødvendige afstand.

Ekspert: De unge er ikke uansvarlige

Spørger man en virolog, så er det ikke fordi, de unge er uansvarlige, at smittetrykket stiger. Henover sommeren, hvor landet langsomt lukkede op, har vores sociale netværk også foldet sig ud.

- I takt med at vi har åbnet samfundet, så har vi generelt fået flere kontakter, og da unge har aller flest kontakter, så er der flere af dem, der bliver smittede, siger professor i virologi og immunologi Søren Riis Paludan.

Men hvis nogen absolot skal smittes, når de forsamler sig ved stranden eller om soundboksen, så er de unge den bedste aldersgruppe, det kan ske for.

- Når vi skal have smitte, så er det bedst, at børn og unge bliver smittet. De er ikke i så stor risiko for at udvikle en alvorlig sygdom, fortæller professoren.

Det seneste døgn er der blevet målt to nye tilfælde af COVID-19 i SIlkeborg.