Hvorfor falder smitten ikke efter uger med restriktioner?

Selvom det nu snart er en måned siden, myndighederne 26. oktober strammede coronarestriktionerne, er smittetallet ikke faldet.

Tværtimod har det daglige smittetal ligget nogenlunde stabilt. I ugens løb er der dagligt registreret mellem 1195 og 1297 nye sygdomstilfælde. Søndag var smittetallet 850, hvilket er det laveste tal i 13 dage.

Og det på trods af, at vi nu bærer mundbind i det offentlige rum, at vi undgår at forsamle os over 10 personer, og at serveringsstederne lukker klokken 22.

Men hvad er årsagen til, at smittetallet ikke falder, og hvad betyder det?

Det har TV 2 bedt to eksperter om at svare på. Professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, Hans Jørn Kolmos, og professor på Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, Søren Riis Paludan.