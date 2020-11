Ekspert: - God idé for traktordemonstranter at lade sig teste

Og selvom han ikke mener, at det er nødvendigt med en decideret opfordring til at lade sig teste, så fortæller han, at det kan være en god idé, hvis man har været med til demonstrationen.



- Det kan altid være en god idé at overveje at lade sig teste, hvis man har været i nogle situationer, hvor der kan være øget risiko for smittespredning, som det eksempelvis er tilfældet ved demonstrationer, hvor det kan være svært at holde den fornødne afstand for at undgå smitte.