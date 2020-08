Hvilken type mundbind skal du købe? Få svaret her

Alt efter mundbindenes filtreringsevne kan de hedde type I, type II eller type IIR. Her er forskellen på de tre typer ifølge Webapotektet.

Type I: Denne type mundbind mindsker risikoen for smitte fra bæreren. Mundbindet kan derfor anvendes af personer med covid-19 samt af personer, som er mistænkt for at være smittet med covid-19 for at beskytte andre.

Type II: Mundbind type II mindsker risikoen for smitte begge veje; både fra bæreren og til bæreren. Denne type anvendes af sundhedspersonale ved kontakt med personer med covid-19 og personer, som er mistænkt for at være smittet med covid-19.

Type IIR: Denne type mindsker ligeledes risikoen mod smitte fra begge veje; både fra bæreren og til bæreren. Disse mundbind anvendes af operationshold. Masken er til engangsbrug, og du skal derfor udskifte den efter brug, eller hvis den bliver våd eller beskidt.