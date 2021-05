Hun vejede over 170 kilo, men fik uventet modstand, da hun besluttede at tabe sig

- Problemet er, at du gerne vil være tykaktivist og snakke om, at tykke mennesker bliver behandlet dårligt. Men samtidig taler du ind i vægttab, og at det er godt at være tynd. Og man kan ikke gøre begge dele, sagde Regina Fjendbo og tilføjede: - Enten styrker man normerne, og ellers forsøger man at nedbryde dem. Regina Fjendbo forklarede samtidig, at hun ikke havde noget personligt imod Nadja Engsig. Men at hendes bekymring var, at Nadja Engsigs følgere ville få den opfattelse, at det er godt at spise lidt. Særligt folk med en spiseforstyrrelse i bagagen kunne blive tricket, mente hun. Nadja Engsig forstod godt argumentet. Men hun holdt samtidig på, at når man har en krop på over 170 kilo, der ikke fungerer, må det være op til den enkelte at gøre noget ved det. Regina Fjendbo og Nadja Engsig blev ikke enige den dag. Men det er også okay, har Nadja Engsig indset. Ikke et quickfix og ikke for alle I dag er det otte måneder siden, at Nadja Engsig blev opereret. Hun ved ikke, hvad hun vejer. Badevægten er nemlig for længst smidt ud. Hun ved dog, at hun er gået ti størrelser ned i tøj. Og lægen sagde ved et kontrolbesøg på hospitalet, at hun havde smidt det, der svarede til to store, fyldte vandrerygsække. - Min krop er på vej derhen, hvor jeg har større mobil frihed og livskvalitet, og det var dét, der var hele pointen med operationen, siger Nadja Engsig. Foto: Privatfoto