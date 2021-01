Her er de coronamutationer, som forskerne holder mest øje med lige nu

På grund af studiet, der viser en nedsat følsomhed over for antistoffer, så følger man dog stadig varianten for at se, hvordan den konkrete type vira klarer sig igennem vaccinationsprogrammet:

- For hvis de nu er de eneste, der kan overleve virusmæssigt, så er det jo dem, der gror frem efter en vaccination. Så ville hakkeordenen være lavet om. Og derfor holder vi øje med dem, siger han.

Det tyder derudover heller ikke på, at N439K-varianten giver et mere alvorligt sygdomsforløb end det generelle billede, man ser for covid-19 i Danmark.

Minkvarianten - Y453F

Y453F er også navnet på den variant af coronavirussen, som førte til aflivningen af stort set alle mink i landet.

Det skete på baggrund af en vurdering fra Statens Serum Institut, hvor man frygtede, at dens udbredelse kunne forhindre vaccinerne i at være effektive.

Men aflivningen af mink og udbredte restriktioner i Nordjylland synes at have elimineret truslen fra denne variant.

- Hvis de ikke spreder sig, så er vi ikke så nervøse for dem, siger Anders Fomsgaard.

I uge 52 konstaterede han og de øvrige forskere 0,0% af minkvarianten i de positive covid-19 prøver, men han er påpasselig med helt at erklære den uddød.

Den spanske variant - A22V

Den bliver også kaldt A22V, og på et tidspunkt var man nervøs for, at mutationen kunne resultere i reinfektioner, da den spredte sig fra Spanien til de øvrige europæiske lande.

Altså smitte mere end en gang.

- Men den tager vi ikke alvorligt mere, da vi ikke har fundet, at det skulle være reelt i forhold til reinfektioner, men at det snarere var en tilfældighed, lyder det fra Anders Fomsgaard.