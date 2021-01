Heunicke: Ny vaccine styrker vores vigtigste corona-våben

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) glæder sig over, at EU-Kommissionen onsdag har godkendt coronavaccinen fra den amerikanske medicinalvirksomhed Moderna.

- Endnu en vaccine mod covid-19 er netop godkendt. Det betyder, at vores vigtigste våben i kampen mod virusset nu bliver stærkere, siger han i en pressemeddelelse.

Danmark har sikret sig vaccinedoser fra Moderna til at vaccinere tre millioner danskere med de to stik, som vaccinen kræver for at opnå fuld effekt.