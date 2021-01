Hvor meget betyder det at sænke forsamlingsloftet til fem personer?

Virologen mener, at det i bekæmpelsen af pandemien nu grundlæggende handler om at sænke kontakttallet og udskyde tidspunktet for, hvornår den muterede, britiske variant af coronavirus for alvor får fat i befolkningen.

- Dermed kan flere danskere nå at blive vaccineret, og færre vil derfor være sårbare over for virussen, hvilket samtidig vil lette presset på sygehusvæsenet, siger Allan Randrup Thomsen.

Virologen mener, at vi i den nuværende situation er "nødt til" at gøre alt, hvad vi kan, for at begrænse smittespredningen.

- Hvis ikke vi gør noget nu, kan vi risikere af se en eksplosion af smittede med coronavirus i midten af februar. Det kan lamme sygehusvæsenet, mener virologen.