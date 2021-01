Forskere finder nul tilfælde af coronavirus fra mink i seneste prøver

For at være mere sikker skal man altså sekventere alle de prøver, der er positive for covid-19 i løbet af en uge.

Aflivning og nedlukning hjalp

Ugen før var andelen af minkmutationer i de sekventerede prøver på blot 0,7 procent. Særligt i oktober og november var mutationen udbredt i de prøver, man undersøgte for mutationen.

I november meldte regeringen ud, at alle mink i landet skulle aflives, da Statens Serum Institut var nervøse for, om minkmutationen kunne have en indvirkning på de kommende vacciner mod covid-19.