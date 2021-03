Farkroppen er tilbage, viser ny undersøgelse

Fra veltrimmet til velpolstret

Ordet farkrop blev første gang nævnt af en studerende i en amerikansk lokalavis i 2015. Den studerende erklærede, at kvinder i virkeligheden helst vil have en mand med farkrop, for så ser de ikke utrænede ud ved siden af deres udkårne.

Idealet om den kvabsede mandekrop er altså ikke nyt. Det kan ses som reaktion på idealet om den veltrimmede og glatte mandekrop, der har hersket siden 00’erne. Det forklarer Astrid Pernille Jespersen, der er etnolog og forsker i sundhed og kropskultur.

- Kropsidealer er noget, der skifter med jævne mellemrum. Vi har haft en periode med den veltrænede, glatbarberede og glinsende mandekrop, og nu ser vi så en mere fyldig kropstype som modreaktion på det, siger Astrid Pernille Jespersen.

Hvad med morkroppen?

Trods farkrop-tendensen er der ikke noget, der tyder på, at den fyldige morkrop er på vej tilbage.

Kvindekroppen er stadig præget af andre skønhedsidealer. Blandt andre af de indflydelsesrige Kardashian-søstre, hvor hvepsetalje og en betydelig bagdel skaber en helt særlig silhuet.

Men der er også en begyndende tendens, der peger hen mod det mere naturlige.