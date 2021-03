Mens andre jubler: Boris vil ikke have mere motorvej

Han efterlyser ordentlig støjafskærmning, så han ikke behøver at lukke døre og vinduer, hvor han bor.

- Vi kan jo gå indendørs og minimere støjen, men vi bor jo på landet for at bo på landet og være udenfor også. Derfor er støjen en belastning for sådan et landsbyområde, siger Boris Sandvad.

Mere trafik betyder mere støj

I første omgang kan han og de andre beboere i Terp se frem til en forøgelse af hastigheden på den eksisterende motorvejsstrækning ud mod Djursland. Her hæves hastighedsgrænsen nemlig fra 110 til 130 kilometer i timen.

- Det betyder endnu mere støj, lyder dommen fra Boris Sandvad.

Selvom han understreger, at han ikke har indsigt i de konkrete planer, er han heller ikke umiddelbart begejstret for udsigten til, at motorvejen forlænges, som flere østjyske borgmestre og folketingsmedlemmer ellers foreslår.