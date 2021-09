Er du klar til køen? Tirsdag åbnes igen for populært tilskud

Skal man have skiftet sit gamle oliefyr ud med noget mere miljøvenligt, for eksempel en varmepumpe, er der igen håb om at få lidt håndøre med på vejen fra staten.

Energistyrelsen åbner nemlig på ny for ansøgninger til Bygningspuljen. Det sker tirsdag klokken 10.00, og noget tyder på, at man skal være hurtigt ude.

Styrelsen anbefaler i en pressemeddelelse borgere, der er interesserede, at de tager plads i det digitale venteværelse helt op til en time, inden runden formelt begynder.