Regeringen er villig til at forhandle om kompensation til sygeplejersker

Han fortæller, at det er helt normalt, at regionerne rækker hånden ud for at få flere penge til problematikken.

- Det er en rammeaftale, der er lavet mellem finansministeriet og regionen. Derfor må det også være sådan, at hvis man står i en ekstraordinær situation, må man bede om hjælp til at løse den. Derfor er vi også åbne over for at drøfte eventuelle kompensationer, siger Malte Larsen.

Ikke et trick

Udmeldingen om en "krisekasse" kommer kort før kommunalvalget, og det hæfter Roger Buch, kommunalforsker og lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, sig ved.

- Det er klart, at der er kommunalvalg lige om et øjeblik, og alt, hvad der foregår i øjeblikket, er indtænkt i forhold til det her kommunalvalg. Det er klart, at der er mange, der vil se det som et trick for at stå så godt som muligt forud for den kommunale valgkamp, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.