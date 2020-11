Ellemann: Regeringen har givet sig på afgørende punkt om mink

Det falder ikke i god jord hos Venstre og Det Konservative Folkeparti.

- Jeg synes, at det er en lidt løjerlig opdeling at lave, at man først siger, at nu fratager vi dig din mulighed for at drive erhverv, og så tager vi bagefter stilling til, om og i hvilket omfang vi har lyst til at erstatte det, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Men hvis I er enige i at forsinke processen ved at spørge EU, er i vel også nødt til at acceptere lovforslaget først og så hive erstatningen hjem, når EU har svaret?

- Det lovforslag handler jo om at rage kastanjerne ud af ilden for regeringen, fordi de har givet en ulovlig ordre. Statsministeren har givet en ulovlig ordre. Og nu skal vi så rage kastanjerne ud af ilden, uden at man tager stilling til, hvordan giver man de stakkels mennesker en erstatning, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Regeringen meldte ud i starten af november, at alle mink skulle aflives, men efterfølgende kom det frem, at det er i strid med loven, fordi der ikke er nogen lovhjemmel til at aflive raske mink uden for de såkaldte sikkerhedszoner.

Blå blok har krævet fødevareminister Mogens Jensens (S) afgang, mens regeringens støttepartier endnu ikke har taget stilling til det. Tirsdag morgen skal ministeren i samråd om sagen igen.

TV 2 arbejder på at få en kommentar fra erhvervsminister Simon Kollerup (S).