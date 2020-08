Danskerne peger på, hvem der har ansvaret for plejesvigt

TV 2-dokumentaren, "Plejehjemmene bag facaden", viser blandt andet, hvordan 90-årige Else udsættes for omsorgssvigt på sit plejehjem. Foto: TV 2

Det er primært institutionslederne, der har ansvaret for, at ældre modtager en værdig behandling på landets plejehjem.

Det mener omkring tre ud af fire danskere i en ny Megafonmåling foretaget for Politiken og TV 2.

I undersøgelsen har 1116 danskere haft mulighed for at give deres besyv, efter TV 2 torsdag aften sendte dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden'.

Her peger de altså på plejehjemslederne som de mest ansvarlige for at rette op på de omsorgssvigt, som dokumentaren viser.

Og det er godt, at der kommer fokus på ledernes arbejde i ældreplejen, mener formand for lederforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Irene Charlotte Hesselberg.

Hun siger, at store personalegrupper gør det svært for lederne at lære alle deres medarbejdere at kende.

Hun mener også, at en stram økonomistyring i kommunerne gør, at det nogle gange bliver vigtigere at overholde budgettet end at få kvalitet ind i hverdagen på landets plejehjem.

- Jo mere nærværende du kan være som leder, jo bedre kender du dine medarbejdere, og jo bedre kan du også fange de katastrofale situationer, siger hun.

Stabilitet er vigtigt

For at en leder kan lykkes med at være nærværende, er der behov for kontinuitet i ledelsen. Det siger Christina Busk, leder og stifter af Etikos, der har rådgivet flere plejehjem om god etik og ledelse.

Hun mener, at der langt hyppigere kan opstå negative kulturer, som dem, der bliver afsløret i TV 2-dokumentaren, når ledelsen udskiftes ofte.

- Når man har kontinuitet i ledelsen, vil lederen kunne opdage, når der sker et skift i tonen blandt medarbejderne, siger hun.

- Men når der hele tiden kommer nye ledere ind, vil kulturen få lov at leve, og der vil ikke blive gjort noget ved det.

Med hyppige ledelsesskift kan der udvikle sig en kultur, hvor der ikke bliver sat ind overfor den begyndende afstumpethed, som man faktisk kan se ret tidligt i nogle forløb, siger hun.

- Her er det ledelsens ansvar at sætte ind, lige så snart den hører, at personalet begynder at tale til og om de ældre på en forkert måde.

Bedre ledelse skal løse problemerne

I Megafons undersøgelse peger to ud af tre danskere på, at flere ansatte og bedre ledelse er nogle af nøglerne til at få mere kvalitet ind i ældreplejen.

Men for at lederne på landets plejehjem kan lykkes, er det vigtigt, at man forholder sig til de økonomiske vilkår, lederne arbejder under. Det siger FOA’s formand for social- og sundhedssektoren, Torben Klitmøller Hollmann til Politiken.

- Man skal få en ret stram bundlinje til at gå op, samtidig med at man skal have den faglige kasket på. Det ene øjeblik presser man sine medarbejdere til at yde mest muligt, og det andet skal man udvikle dem fagligt og sørge for, at de giver en god service.

- Det er et dilemma, som lederne står i. Det må vi bare anerkende, siger Torben Klitmøller Hollmann.

Med skjulte kameraer viser TV 2-dokumentaren, hvordan 90-årige Else og 91-årige Niels på hvert deres plejehjem bliver udsat for omsorgssvigt. Du kan se dokumentaren på TV 2 PLAY lige her.