Danmark kan få godkendt tredje coronavaccine om 17 dage

Godkendelse er - måske - to uger væk

Hvis EMA nikker ja, skal EU-Kommissionen bagefter give den endelige godkendelse, men den regnes for en formalitet.

Formand for EU-Kommissionen Ursula von der Leyen betegner det som gode nyheder, at AstraZeneca har søgt om godkendelse og lover, at EU nok skal skynde sig at få den på markedet.

- Når vaccinen modtager en positiv videnskabelig bedømmelse, vil vi arbejde hurtigt for at godkende den til brug i Europa, skriver hun på Twitter.

Vaccinen fra AstraZeneca og Oxford University er i forvejen taget i brug i Storbritannien.

Godkendes den i EU om godt to uger, bliver det den tredje vaccine, der kan tages i brug i Danmark.

Godkendelsen sker dog kun, hvis EMA's lægemiddelkomité vurderer, at dokumentationen for vaccinernes effekt, sikkerhed og kvalitet er solid, og at fordelene ved vaccinen er større end bivirkningerne.