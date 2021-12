Coronapassets gyldighed forkortes

Gyldigheden af coronapasset bliver nu forkortet, så det gælder i 7 måneder efter vaccination i stedet for de nuværende 12.

Det har Epidemiudvalget ifølge Ekstra Bladet netop besluttet, og flere kilder har efterfølgende bekræftet oplysningerne overfor TV 2.

I dag gælder coronapasset et år for personer, der er vaccineret anden eller tredje gang, og seks måneder for personer, der har været smittet med virussen.

Gælder fra midten af januar

Det har tidligere været sådan, at man som smittet også havde et gyldigt coronapas i et år, men den regel besluttede Folketinget allerede 12. november at skærpe. Nu har et flertal i Epidemiudvalget altså fundet det nødvendigt også at stramme reglerne for de vaccinerede.

Argumentet har fra politisk side tidlige lydt, at en kortere gyldighed på passet vil kunne motivere danskerne til at tage imod tredje stik. Et tilbud, der vil blive skruet op for de kommende uger.