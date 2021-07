Tyskland skærper indrejseregler fra Danmark

Den seneste tids stigning i antallet af smittede danskere med coronavirus får nu de tyske myndigheder til igen at kategorisere Danmark som et såkaldt risikoområde.

Ændringen træder i kraft søndag den 25. juli.

Skærpelsen har betydning for både danske og tyske turister.

Danskere, der rejser ind i Tyskland, skal kunne fremvise enten en negativ coronatest, et bevis på, at man er fuldt vaccineret eller har haft coronavirus. Samtidig skal man registrere sin indrejse digitalt for at komme ind i landet.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

Rejser man med fly, skal dokumentationen indsendes før afrejse. Rejsende med bil eller færge kan vente op til 48 timer med at registrere en negativ test, under forudsætning af at man går i selvisolation, indtil registreringen har fundet sted.

Det danske coronapas kan bruges som dokumentation.

Danskere, der kører gennem Tyskland, skal handle ved grænsen eller holder sig i landet i mindre end et døgn, berøres ikke.