Danskere flyver hjem fra ferie velvidende om, at de er smittede

Men hun oplever også, at nogle af de smittede danskere tager flyet hjem eller begiver sig ud i samfundet i Spanien, velvidende at de risikerer at smitte andre.

- De tænker "okay, jeg skal blive her i isolation i 11 dage, og det betyder, jeg skal betale hotelværelse og købe en ny flybillet".

- Og så flyver de hjem, for der er alligevel ingen, der opdager det, før de er i Danmark. Jeg ved, at der er nogen, som har gjort det. Det er udbredt. Og det er ikke i orden, fortæller Lonnie Christiansen.

Kan ikke være det bekendt

Tilbage i Danmark påpeger Erik Brøgger Rasmussen, at det heldigvis er de færreste, der bliver smittet, mens de er på ferie. Alligevel bliver man nødt til at tage det med i sine overvejelser, inden man rejser.

Han minder om, at der i Danmark er en forventning om, at man går i isolation, hvis man er smittet, og at samme forventning gælder i udlandet.

- Hvis du er smittet og sidder i et fly, bliver alle, der sidder omkring dig, også sendt hjem. Og det synes jeg måske ikke, at man kan være bekendt. Dels at man udsætter andre for smitte, og dels at de måske kommer til at bruge en uges tid på, at andre bare gerne ville hjem i en fart, selvom de vidste, de var smittet.