Trafikforsker: Større vogntog kan fjerne hver femte lastbil

- Den sidste statistik på området blev lavet i 2009. Den viste, at i Europa kørte 24 procent af lastbilerne tomme rundt, og resten var i gennemsnit 57 procent fyldte. Det er derfor et område, hvor man grundlæggende kan forbedre godstransporten, fortæller Kristian Hegner Reinau.

Ifølge forskeren er det bestemt ét område, transportvirksomheder og producenter er opmærksomme på. De arbejder med betydelige mængder data og kunstig intelligens, der skal optimere lasten og minimere antallet af tomme ture. Det er dog et problem, der er tæt på umuligt at undgå.

- Generelt kan man sige, at der er mere gods, der skal fra Jylland til København end omvendt. Der vil derfor altid være lastbiler på vejen retur, der ikke har en særlig stor mængde gods. Det gælder for eksempel også lastbiler, der kører med sand den ene vej og kører tomme retur, fortæller han.

Stort potentiale med længere godstog

Der er dog løsninger, der kan afhjælpe trængslen blandt de tunge drenge på motorvejen, siger Kristian Hegner Reinau. Han peger på, at virksomhederne kan få glæde af et større samarbejde om at fylde lastbilerne op, også selvom de er konkurrerende virksomheder.

- Vi har forsket i at lave et system, som gør samarbejdet nemmere mellem virksomheder, fortæller han.

Han peger dog på, at der også vil være plads at hente på motorvejene, hvis lastbilerne får lov at køre med længere vogntog. I nogle tilfælde kan større vogntog reducere antallet af lastbiler med 20 procent.