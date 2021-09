Stor politi-razzia i weekenden: Næsten 100 bilister sigtet

Her blev blandt andre en narkopåvirket bilist stoppet på Silkeborgvej og endte med både at blive sigtet for narkokørsel og for besiddelse af narkotika, idet betjentene fandt narko i forbindelse med ransagning af hans bil.

Derudover fik otte personer et klip i kørekortet for at køre for hurtigt, mens syv personer blev taget for at køre med en mobiltelefon i hånden. Fem bilister kørte over for rødt.

Også fokus på motorvejene

Også lørdag rykkede politiet ud for at udskrive bøder til trafiksyndere – denne gang koncentrerede betjentene sig om de østjyske motorveje.

I løbet af dagen blev i alt 49 trafikanter sigtet. 10 af dem blev sigtet for at køre for tæt på motorvejen, mens 6 fik et klip i kørekortet for at benytte en håndholdt mobiltelefon.

Både fredagens og lørdagens færdselskontroller blev gennemført i samarbejde med andre jyske og fynske politikredse, oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.