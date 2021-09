Ny asfalt viser vejen: Hurtigere, billigere og mere klimavenligt

- Genbrug er rigtig godt, det er miljøet, vi tænker på. Ressourcerne på verdensplan, men sandeligt også ressourcerne her i vores nærområde. Og her i Silkeborg Kommune er vi næsten ”verdensmestre” i at bruge genbrug, siger Lars Faarup.

Han håber også på, at metoden kan blive mere udbredt fremover.

- Vi kan bruge det andre steder i vores kommune, men også på større motorveje er jeg sikker på, at den metode kan tages i brug. Det skal være genbrug så meget som muligt over hele landet, Europa og verden for den sags skyld. Men det, at vi er startet op i Silkeborg Kommune, er jeg meget glad for. At vi kan være med til at vise vejen, siger Lars Faarup.