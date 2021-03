Tillidsrepræsentant efter overfald i fængsel: - Det er ikke et rimeligt arbejdsmiljø

Fængselsbetjente på Enner Mark Fængsel ved Horsens er bekymrede efter et overfald fredag aften, der endte med at fire betjente måtte køres på skadestuen.

Overfaldet var umotiveret, og af den grund er tillidsrepræsentanten på stedet bekymret.

- Vi går på arbejde lige for tiden velvidende om, at vi kan ende på skadestuen med blå øjne og brækkede fingre. Det er ikke et rimeligt arbejdsmiljø at stille os i, siger Maj-Britt, der er tillidsrepræsentant i Enner Mark Fængsel. Hun har ikke ønsket at få sit efternavn frem, men redaktionen er bekendt med hendes fulde navn.

De fire fængselsbetjente blev overfaldet på fængslets fokusafdeling efter en konflikt om ulovlige effekter med indsatte med banderelationer. Efter overfaldet blev betjentene kørt på skadestuen.