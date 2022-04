Stor interesse for at opleve et beskyttelsesrum

Men for flere af gæsterne skal forestillingen om et beskyttelsesrum justeres lidt.

- Mange har den forestilling, at de skal ned og se et helt vildt anlæg med alle mulige hemmelige kroge. Og så kommer man ned til det her golde rum, som bare er en halvkuppel formet. Så mange bliver måske en smule skuffede. Men fortællingen bliver ikke dårligere af den grund, siger Sandra Lynge Pedersen.