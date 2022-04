Først ville de blive – nu forlader virksomhed også Rusland

Nu har Pindstrup Mosebrug ombestemt sig, fremgår det af en pressemeddelelse udsendt fredag eftermiddag.



- Vores tanker går først og fremmest til det ukrainske folk og alle andre, der lider under denne krig. Krigen udvikler sig dag for dag, og vi har efter svære overvejelser besluttet, at vi ikke vil fortsætte aktiviteterne i Rusland, siger Torben Brændgaard, direktør hos Pindstrup Mosebrug, i et skriftligt citat.

Hensynet til de ansatte

Da Pindstrup Mosebrug i første omgang meldte ud, at de ville forblive i Rusland, forklarede virksomheden sig med hensynet til de 250 ansatte, og de har også fyldt i overvejelserne forud for den nye beslutning, forklarer direktøren.

- Vi beklager dybt denne beslutning over for vores engagerede og dygtige medarbejdere i Rusland, som er helt uden skyld, og som har ydet en stor indsats for virksomheden. Men sådan som krigen udvikler sig, ser vi ikke andre muligheder end at afvikle forretningsaktiviteterne i Rusland, siger Torben Brændgaard.