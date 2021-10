Prisen på el buldrer opad - sådan kan du spare på elregningen

Det kan du selv gøre

Her fortæller han, hvad den enkelte husejer kan gøre for at holde sin elregning nede.

Han bor selv i et lavenergihus. Der er:

ekstra isolering på væggene, i loftet og i gulvet

energirigtige vinduer

belysning med LED-pærer

udelukkende energieffektive hårde hvidevarer

gulvvarme i hele huset

installeret en varmepumpe

solceller på taget

- Bor man i et almindeligt parcelhus, og har man et oliefyr eller et gasfyr, så er en varmepumpe en rigtig god løsning. Den er typisk tre gange så energieffektiv, siger Casper Brejnbjerg Olsen.