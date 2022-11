Zafina lærer kvinder at sy stofbind: - Det er slet ikke farligt eller ulækkert

- Jeg har ikke nogen gener længere i forhold til svamp og kløe, og så har jeg også oplevet, at jeg faktisk bløder mindre, og at min menstruation er kortere, og jeg har færre smerter. Det hænger lidt sammen med nogle af de giftstoffer, som er i engangsbind, som påvirker slimhinderne, fortæller Zafina Søndergaard.

Hun fortæller, at mange engangsbind er klorbleget for at gøre dem hvide. Hertil bruges det giftige stof dioxin, som mistænkes for at virke hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

- Jeg føler, at jeg lever mere i tråd med naturen, når jeg bruger stofbind, siger hun.

Fordoblet omsætning på to år

I dag har hun skabt en bæredygtighedsforretning ved at sælge sine håndsyede stofbind, trusseindlæg og menstruationstrusser på sin webshop Happy Vag by Corneliius.

- I starten var det mere de her “speltmødre”, der købte det. Altså dem der var inde i det her med at vikle, bruge stofbleer, bage sit eget brød og hente brændenælder. Det var lidt dem, der var inde i den her verden, hvor jeg kan se, at de sidste to år har jeg fordoblet min omsætning hvert år, fordi det er gået så stærkt, siger den silkeborgensiske iværksætter.