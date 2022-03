Trofast hund redder kvinde efter fald på fem meter

Det var kvindens hund, der gjorde en forbipasserende opmærksom på, at der var noget galt, da den gøede kraftigt ved sin ejermand.

- Det var godt, at hunden var til stede, så der kunne komme hjælp. Da vi først var fremme, kunne vi forholdsvist let hjælpe ambulancefolkene med at få kvinden reddet op, siger Andreas S. Jørgensen.

Ifølge indsatslederen blev kvinden kørt til sygehuset med ambulance, mens politiet tog hunden med sig.

Politiet oplyser, at kvinden ikke er kommet alvorligt til skade.