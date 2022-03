Tommy får flygtende ukrainske børn til at smile

Teaterdirektøren er udmærket klar over, at balloner, spilledåse og dans ikke er strengt nødvendigt i den alvorlige situation, flygtningene befinder sig i. Men det kan alligevel være med til at skabe noget normalt i en situation, der pludselig er alt andet end det.

- Det er jo ikke sådan, at krigens forfærdeligheder forsvinder, men et kort øjeblik kan man måske ophæve det i nuet og få de her børn til at gøre det børn skal - nemlig være glade, undersøgende, legende, smilende og grinende, siger teaterdirektøren.