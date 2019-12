Politiet på gaden i landsdækkende operation mod indbrud i julen

1. Få naboen til at holde øje

Tyvene bryder sig ikke om, at nogen ser dem, så hjælp mellem naboer er et af de mest effektive midler til at undgå indbrud. Tilmeld dig nabohjælp på Nabohjælp-appen og bed din nabo om at:

- parkere sin bil i din indkørsel

- tømme din postkasse

- sætte fodspor i sneen og rydde foran dit hjem, hvis der er faldet sne

- lægge affald i din skraldespand

- gå en tur rundt om dit hus efter julemaden for at sikre, at alt er, som det skal være.

2. Få dit hus til at se ud som om, der er nogen hjemme

Det kan du eksempelvis gøres ved at stille en kop, lade en avis ligge opslået fremme på bordet og sætte timere til din radio og dine lys. Slå også ringeklokken fra, da det kan gøre tyven usikker.

3. Få haven til at se ud som om, der er nogen hjemme – lav lidt rod!

4. Lad ikke dine værdigenstande ligge fremme

Og slet ikke, hvor de kan ses fra vinduerne. Gem værdigenstande der, hvor du tænker, der er mindst chance for, at tyven vil lede.

5. Sæt lås på redskabsskuret

Så kan værktøj og haveredskaber ikke bruges til at bryde ind med. Brug eventuelt bare en simpel hængelås.

6. Læg ikke ferie- og stemningsbilleder på de sociale medier

I hvert fald ikke mens du er væk – vent, til du er hjemme igen.

Kilde: Midt- og Vestjyllands Politi