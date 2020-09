Nyt tilbud i Østjylland skal hjælpe patienter med senfølger efter Covid-19

Region Midtjylland er klar med et nyt tilbud til de patienter, der døjer med neurologiske senfølger efter at have været smittet med coronavirus. På Regionshospitalet Hammel Neurocenter kan patienterne med en henvisning fra deres læge få både vejledning og hjælp til genoptræning.

- Vi kan sætte et fornuftigt behandlingsforløb op, fordi vi kender lignende symptombilleder og har erfaringer at tage af. Udfordringen er at hjælpe de her mennesker til at få deres hverdagsliv igen på trods af udfordringerne, fortæller ledende overlæge Merete Stubkjær Christensen.

Et mindretal af de patienter, der har været syge med Covid-19, oplever problemer som koncentrationsbesvær og træthed. Og det er vel at mærke problemer, der fortsætter lang tid efter, at de er blevet erklæret smittefri.

- Det er en situation, der kan være angstprovokerende og meget frustrerende, og det er vigtigt, at vi som fagpersoner kan give en fornuftig forklaring på, hvad der sker, og hvordan man kan blive hjulpet igennem det, siger Merete Stubkjær Christensen.

Ledende overlæge Merete Stubkjær Christensen fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter.Foto: Katrine Angel, TV MIDTVEST.

Ud over rådgivning og undersøgelse i ambulatoriet har neurocentret et andet konkret tilbud.

- Vi har også mulighed for at sende en mentor, en af vores medarbejdere, ud som støtte i de situationer, hvor det er værst. Vi har erfaring for, at vi kan gøre en forskel dér, hvor det almindelige tilbud i kommunen måske ikke rækker, siger Merete Stubkjær Christensen.

En af de patienter, der formentlig kan få gavn af tilbuddet, er Lise Jepsen fra Hald Ege ved Viborg. Hun har været sygemeldt, siden hun i marts blev indlagt på en intensiv afdeling med Covid-19.

Hun døjer stadig med problemer som træthed og hårtab og oplever, at senfølgerne giver en masse bekymringer.

- Er det noget, der bliver ved, eller hvor længe skal jeg slås med det, spørger hun.

Lise Jepsen fra Hald Ege har været sygemeldt siden marts. Foto: Katrine Angel, TV MIDTVEST.

Lise Jepsen siger, at hun overordnet set har det godt. Hun bliver stadig let forpustet og undgår hårdt fysisk arbejde, men trods senfølgerne er hun lige så stille begyndt at se fremad igen.

- Jeg har fået det mentale overskud til at tænke, at jeg gerne snart vil på arbejde igen.

