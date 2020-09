Ny plan skulle sikre bedre dyreliv - men nu bryder kommunen selv reglerne

Mange bække små gør en stor å. Sådan lyder en gammel talemåde, og det er med den tanke, at flere kommuner de seneste år har lavet retningslinjer for beskæring af grøftekanter for at skabe bedre dyreliv.

Det nytter ikke noget, at vi laver fine planer, hvis vi ikke overholder dem. Kresten Bjerre (Rad. V.), byrådsmedlem, Odder

Det gælder også Odder Kommune, der i august 2019 vedtog en ny plan for forvaltning af grøftekanter. Den indebærer blandt andet, at grøftekanter så vidt muligt skal vokse vildt. Undtagelserne gælder trafiksikkerhed samt ved frøgræsmarker og en udbredt forekomst af ukrudtsplanten gold hejre - efter faglig anvisning.

Men nu viser det sig, at kommunens driftsafdeling, som står for grøftekantsslåning, har slået lange strækninger uden dokumenteret forekomst af gold hejre.

Sådan ser grøftekanterne ud langs Aakær Gods' marker, efter kommunen har slået dem.

Det undrer Ib Salomon sig over, der ellers glædede sig over planen, der skulle sikre mere dyreliv i vejsiderne.

- Det ærgrer mig gul og grøn, for grøftekanterne kunne være helt fantastiske med masser af plads til blomster og ukrudt. Og dermed levested for bier og sommerfugle, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening i Odder, og har i løbet af sommeren oplevet flere eksempler på grøftekanter, der er blevet slået uden dokumentation for forekomst af gold hejre.

- Problemet er, når du slår midt om sommeren, så fjerner du hele grundlaget for bier og sommerfugle. De har faktisk ikke andre steder end grøftekanterne, siger han.

Ib Salomon mener, kommunen har nølet i deres vurdering af grøftekantsslåning.

Direktør: - Vi har været for flittige med grøfteskæreren

Kommunaldirektør Henning Haahr, der har ansvaret for driften af grøftekantsslåningerne, erkender tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND, at de har slået grøfter uden om retningslinjerne.

Har I været lidt for flittige med grøfteskæreren?

- Set fra et biodiversitetssynspunkt, så tænker jeg, at det har vi, siger Henning Haahr til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er nogle hensyn at tage i forhold til insektliv og planter, og hvis man slår grøfter, som vi har gjort i år, så får vi svært ved at nå vores mål i forhold til biodiversitet.

Han understreger dog, at der er nogle praktiske problemer ved de nye retningslinjer, som de ikke har kunnet løse fra den ene dag til den anden.

- Vi skal evaluere med vores biologer og se på, hvordan det, vi har gjort i år, stemmer overens med biodiversitet og at få mere af det. Der tror jeg, at svaret bliver, at det skal vi gøre bedre til næste år, siger han.

- Men hvordan vi så lige gør, det er en anden snak, fordi det er faktisk ikke ond vilje, at vi har gjort, som vi har gjort. Det er, fordi der er nogle helt praktiske ting, der skal løses.

Foreslår stramning af nuværende grøftekantsplan

I juli er der blandt andet blevet slået op mod 17 kilometer grøftekanter langs markerne, der hører til Aakær Gods, fordi der skulle være forekomst af gold hejre. Indtil sidste år stod godset selv for grøftekantsbeskæring, men fra i år har kommunen overtaget slåningen.

- Gold hejre vokser i pletter. Den vokser ikke langs 17 kilometer grøftekant, så her tog man bare det hele, nu man var i gang. Så jeg mener slet ikke, kommunen har lavet en reel undersøgelse af udbredelsen af gold hejre, siger Ib Salomon.

Kommunen oplyser, at det er en traktorfører, bestilt til opgaven med at slå grøftekanterne, som har lavet vurdering af udbredelsen af gold hejre. Men det mener byrådspolitiker Kresten Bjerre (Rad. V.) ikke er godt nok. Derfor har han stillet forslag til byrådet om en stramning af den nuværende grøftekantsplan.

- Vi har rigtig mange fine planer her i kommunen. Men det nytter ikke noget, at vi laver fine planer, hvis vi ikke overholder dem. Så jeg siger, vi skal sætte naturen først, og vi skal overholde de regler, der er i den grøftekantsplan, som vi er blevet enige om, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Men et flertal i byrådet stemte mandag aften nej til Kresten Bjerres forslag.

- Vi fik en god forvaltningsplan af grøftekanter sidste år. Og så kan man diskutere, hvornår man skal evaluere på sådan en plan, og der var vi sindet, at efter det første år ville vi have en orientering om, hvordan det var gået. Og når vi så har et fuldgyldigt år, så kan vi evaluere, hvad der er gået godt og mindre godt, siger formand for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget i Odder Kommune, Ole Lyngby Pedersen (V) til mandagens byrådsmøde.

- Jeg vil ikke stemme for forslaget, for jeg synes, vi skal vente til vinteren, hvor kan tage en snak om det, og så kan vi få mulighed for at få alle de indspil, vi kan få til nye linjer i planen, fortsætter han.

Ifølge kommunaldirektøren med ansvar for driften af grøftekantsslåningerne skal der strammes op til næste år.

- Jeg synes godt, at vi kan være det, som vi har gjort i år, bekendt, men vi er også helt klar på, at det skal være bedre til næste år, siger Henning Haahr til TV2 ØSTJYLLAND.