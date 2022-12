Mand med promille over 3,0 kørte rundt med barn

Vagtchefen fortæller, at både manden og barnet nu er ved politiet. Man venter på, at familiemedlemmer henter barnet, og herfra skal det vurderes om manden kan komme med dem hjem eller skal sove rusen ud andetsteds.

En ny lov har siden 31. marts 2021 givet politiet mulighed for ikke bare at beslaglægge, men også at konfiskere biler i forbindelse med vanvidsbilisme. Derfor er den 40-åriges bil nu i politiets varetægt som bil nummer 200 her fra landsdelen.

Herudover kan manden fra Horsens-egnen se frem til en frakendelse af kørekortet og en fængselsstraf.