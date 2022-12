Stoppet med tårnhøj promille: - Det lyder helt vanvittigt

Men politiet gør mere end bare at stoppe dem og tage deres køretøj fra dem.



For i visse tilfælde er det ikke et spørgsmål om utilsigtet spritbilisme, men derimod et misbrugsproblem.

- Derfor er det godt, at blandt andre Midt- og Vestjyllands Politi har den her indsats, hvor de både stopper folk med høje promiller, men også hjælper dem i behandling, så de kan komme ud af det her problem. Det gavner den enkelte og vores samfund, lyder det fra pressechefen.