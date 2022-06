Kendt surdejsnørd åbner bageri

Selv om hun inspirerer mange til selv at gå i køkkenet, er hun sikker på, at folk alligevel også har lyst til at købe et nybagt brød hos et bageri.

- Man kan godt både have lyst til at nørde i sin egen surdej og samtidig have lyst til at købe et lækkert surdejsbrød, sådan har jeg det også selv, fortæller hun.

Brandt Brød forventes at åbne på Søtorvet til efteråret.