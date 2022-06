Farlig trafikkultur: - Der er faktisk nogle, der mister livet

Fadi Chahrours 10-årige søn går på Engdalskolen, som ligger på den anden side af Gellerupparken. Det betyder, at han skal krydse Silkeborgvej for at komme i skole.

- Det er jo en trafikeret vej med lyskryds og masser af biler, så vi tør simpelthen ikke at lade ham gå fra Karens Blixens Boulevard til Engdalskolen, siger Fadi Chahrour.

Betjent i livsfare

Det var en fredag aften den 16. juni sidste år, da flugtbilisten Mohammed Tarek Younes kørte frem for rødt lys og påkørte en betjent ved krydset mellem Silkeborgvej og Åby Ringvej.

Krydset ligger få hundrede meter fra Gellerupparken og er stedet, hvor den nu 32-årige betjent Stefan Nymann var i færd med at lægge sømmåtter ud for at stoppe flugtbilisten.