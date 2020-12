Julelejr giver socialt udsatte børn fri fra trist corona-hverdag

Der findes mange slags problemer, som børnene på julelejren oplever i deres hverdag. Foruden sygdom, så har nogle af børnene forældre med alkoholmisbrug, mens andre også har økonomiske problemer.

- For mange af de børn, hvor det, at være hjemme, ikke er særlig fedt, kan det være en befrielse at få lov til at komme afsted, slå sig løs og få fri fra nogle af de ting, de bøvler med derhjemme, fortæller Sarah Thun Kristensen.

Sygdom i familien

Et af de børn, der er på lejren i år, er niårige Maria, som kommer fra Ballerup. Der har været sygdom i hendes familie, som har betydet, at Maria har været meget i isolation. Derfor er hun glad for at være på julelejr i Ans.

- Man kan være helt fri, og man behøver ikke tænke på alt det der corona. Man kan bare hygge sig, og det er meget rart.