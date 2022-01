Fra kirketjener til borgmester: Helle Gade skal vænne sig til en helt ny hverdag

50-årige Helle Gade har overtaget borgmesterkæden fra Venstremanden Steen Vindum. Hun blev valgt ind byrådet i 2017 og blev i efteråret 2020 valgt som socialdemokraternes borgmesterkandidat. På valgnatten sikrede hun sig opbakning fra SF, Enhedslisten og Radikale. Og dermed fik Silkeborg Kommune atter en socialdemokratisk borgmester efter otte års pause.

- Nogen vil måske sige, at du er lidt uprøvet efter kun fire år i politik. Hvad tænker du selv om det?

- Det må jo komme an på en prøve. Det her med at sige, at der skal nogen erfaring til... jamen hvad er det for erfaring? Man kan ikke tage en uddannelse som borgmester. Man bliver valgt af borgerne, og de må jo tillid til mig.

I de 13 midt- og vestjyske kommuner er der kvindelige borgmestre i de to. Ud over Helle Gade drejer det sig om Hernings Dorte West (V). Det er dog ikke noget, som Helle Gade går særligt meget op i.

- Jeg håber ikke, at folk tænker, at kønnet afgør, om man er en god eller dårlig borgmester. Det er mere den måde, man navigerer og agerer på. At der så kun er to kvinder.... ja, jeg skal ikke kunne sige, hvad der har afgjort det, men jeg håber ikke, at man bliver vurderet på baggrund af sit køn.

Fem nye borgmestre

Fem nye borgmester havde første arbejdsdag i henholdsvis Odder-, Favrskov-, Norddjurs-, Syddjurs- og Silkeborg Kommune.