Danmarks elevatorhold nummer et spiller historisk millionkamp

SIF er den klub, der er rykket flest gange op i Superligaen og også flest gange ned.

- Vi er Danmarks elevatorhold, siger Christian Ditlev.

- Når man har stået i Slagelse i regnvejr og set os tabe 2-0 i en aldeles forglemmelig kamp og overværet 0-5 i Hobro, 2-2 på en pløjemark i Roskilde, og hvad ved jeg, så er det altså lidt sjovere at tage til Brøndby Stadion og vinde og få point i Parken, siger Christian Ditlev.

Succestræner med lang snor

Og nu er det altså rigtig sjovt at holde med SIF. Noget af succesen skal tilskrives et langt arbejde med at definere, hvordan man vil spille fodbold.

For allerede omkring 2010, hvor Troels Bech var træner, lagde man sig fast på at spille fodbold med fokus på selv at have bolden.