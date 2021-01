Butik bytter julegaver, selvom de skal holde lukket

- Det tror jeg faktisk, vi gør. Men jeg har lyst til at udfordre reglerne en lille smule for at se, om det her kan lade sig gøre, mens vi er lukket ned.

- Det er en gråzone, som jeg ønsker at myndighederne tager op, siger medindehaver af Laura Thomsen Luxury, Henrik Thomsen.

Har tidligere bøjet reglerne

Det er ikke første gang, at butikken i Silkeborg bøjer reglerne. Henrik Thomsen har tidligere flere gange offentliggjort overvågningsbilleder af tyve, der har stjålet tøj fra Laura Thomsen Luxury. Det er også ulovligt ifølge persondataloven.

For tiden er det også ulovligt at have åbent i tøjbutikken, men den gråzone befinder Henrik Thomsen sig godt i.

- Vi handler ud fra det, vi synes er korrekt, så ved jeg godt, at der er nogle regler, vi skal overholde, og det gør vi også. Jeg synes, nogle regler er lavet forkert, og dem har jeg lyst til at udfordre. Jeg synes også, at de her regler er lavet forkert.