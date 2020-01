Butiksejer viste tyve på Facebook - nu ved politiet hvem de er

Billede fra overvågningsvideoen. Vi har valgt at maskere de to fyre. På den oprindelige video ser man ansigterne på de to. Foto: Laura Thomsen Luxury / Facebook

Fredag omkring kl. 17.30 stjal to fyre trøjer for 6000 kroner fra butikken Laura Thomsen Luxury i Silkeborg. De blev fanget på overvågningskameraet, og videoen herfra delte butiksejeren Henrik Thomsen samme aften på Facebook.

Efterfølgende gik det stærkt, og mandag kender både han og Midt- og Vestjyllands Politi tyvenes identitet.

Butiksejer Henrik Thomsen er klar til at dele overvågningsvideo igen. Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

- Det væltede ind med henvendelser, og lørdag aften skrev en mand så, at han kendte mændene. Han havde deres navne og adresser, som jeg gav videre til politiet. Det tog ikke engang et døgn, siger Henrik Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Lokalpolitiet i Silkeborg bekræfter over for TV2 ØSTJYLLAND, at man kender tyvene, og to mand arbejder i dag med den endelige opklaring af sagen.

Er ulovligt at dele video

Formentlig overgår den til SSP-regi grundet gerningsmændenes alder.

Alligevel er politiet ikke tilfreds med Henrik Thomsens ageren, for det er ulovligt at dele overvågningsvideo fra et tyveri på de sociale medier.

Potentielle tyve ved, at hvis de stjæler fra os, havner de på Facebook. Henrik Thomsen, butiksejer, Silkeborg

- Det er kun politiet, der via offentligheden må dele den slags billeder, og derfor skal man også lade politiet om at efterforske og ikke selv begive sig ud på den vej, har Ralf Høgedal, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, tidligere udtalt.

Sådan ser butiksejerens Facebook-opslag ud.

Foto: Facebook

Risikerer en bøde

Ifølge vagtchefen kan personer, der ikke overholder persondataloven, risikere at blive sigtet af politiet.

- Man skal som borger give de oplysninger man har til politiet og ikke selv begive sig ud i at lave noget efterforskning på egen hånd. Det er politiets opgave, lød det fra Ralf Høgedal.

Lokalpolitiet i Silkeborg har da også tænkt sig at tage en snak med Henrik Thomsen, der kender rutinen, for det er ikke første gang, at han har delt lignende videoer.

Og han vil gøre det igen.

Har en præventiv effekt

- Det har en præventiv effekt for vores butik. Potentielle tyve ved, at hvis de stjæler fra os, havner de på Facebook, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Men hvis Midt- og Vestjyllands Politi som andre politikredse får en Facebook-side, hvor de hurtigt deler videoer som den her selv, så er jeg villig til at stoppe, fortsætter Henrik Thomsen.

Man skal ikke videregive det via sociale medier, fordi man risikerer, at der måske er uskyldige, der kommer i klemme på det her. Ralf Høgedal, Midt- og Vestjyllands Politi

Fra politiet og vagtchef Ralf Høgedal er opfordringen dog klar:

- Hvis man har noget materiale, som man mener, kan hjælpe os med at finde en formodet gerningsmand, så vil vi selvfølgelig gerne have det, men man skal ikke videregive det via sociale medier, fordi man risikerer, at der måske er uskyldige, der kommer i klemme på det her.